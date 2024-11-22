Гари Невилл раскритиковал двух игроков «Манчестер Юнайтед» за поездку в США

Футбольный эксперт Гари Невилл раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» Каземиро и Маркуса Рашфорда за их поездку в США во время международного перерыва в матчах.

«У него [Маркуса Рэшфорда] психологическая передышка, ему нужно уехать и отдохнуть с друзьями — затем вы обсуждаете выбор места, как далеко лететь, какая разница во времени, не вызовет ли это проблемы со сменой часовых поясов, не вызовет ли это проблемы с зажатостью мышц из-за 12-часового перелёта.

Я не так уж взволнован тем, что Рашфорд и Каземиро отправятся в США. Но у вас всего четырёхдневный перерыв, Портленд — это 12-часовой перелёт и восьмичасовая разница во времени. При этом вы играете плохо, команда проигрывает, вы 13-е место в лиге, и к вам приходит новый менеджер — вы бы выбрали эту поездку как перерыв, чтобы подзарядить свои батареи? Это не поездка для подзарядки. Это неправильно», — заявил Невилл в эфире Stick to Football.

Напомним, сейчас «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-м месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги (АПЛ). В активе у клуба 15 очков после 11 туров.