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Аморим ответил на критику Невилла в адрес Каземиро и Рашфорда за их поездку в США

Аморим ответил на критику Невилла в адрес Каземиро и Рашфорда за их поездку в США
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на слова футбольного эксперта Гари Невилла, раскритиковавшего игроков «красных дьяволов» Каземиро и Маркуса Рашфорда за их поездку в США во время международного перерыва на матчи сборных.

«Во-первых, у них было пять выходных. Во-вторых, они взрослые люди, у которых есть дети, так что они сами решают, что им делать. Главное здесь — клуб должен установить стандарты и следить за их выполнением. Моё решение как тренера, будут ли они отдыхать пять дней или три, могут ли они полететь куда-либо или нет. Никто в клубе не запрещал им этого. Ребята должны жить своей жизнью», — приводит слова Аморима Mirror.

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