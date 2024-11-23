Вчера, 22 ноября, состоялся стартовый матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей РПЛ 22 ноября:

«Рубин» — «Акрон» — 3:0.

За первые 20 минут нападающий «Рубина» Мирлинд Даку оформил дубль. На 88-й минуте нападающий хозяев Джоэль Фамейе реализовал пенальти — 3:0.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набрав 37 очков после 15 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков. Третье место занимает московский «Локомотив», у которого 34 очка. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).