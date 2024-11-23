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ПСЖ — Тулуза, результат матча 22 ноября 2024, счёт 3:0, Лига 1 2024/2025

«ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче Лиги 1, Сафонов сыграл «на ноль»
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Завершился матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Тулуза». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гаэлем Ангулой. «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 3:0.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Невеш – 35'     2:0 Бералдо – 84'     3:0 Витинья – 90+1'    

На 35-й минуте счёт открыл полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш. На 84-й минуте второй мяч хозяев забил защитник Лукас Бералдо. Окончательный счёт установил полузащитник Витинья на 90+1-й минуте — 3:0. Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 12 матчей. «Тулуза» находится на 10-й строчке, заработав 15 очков за аналогичное количество игр.

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