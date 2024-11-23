«ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче Лиги 1, Сафонов сыграл «на ноль»

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Завершился матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Тулуза». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гаэлем Ангулой. «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 3:0.

На 35-й минуте счёт открыл полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш. На 84-й минуте второй мяч хозяев забил защитник Лукас Бералдо. Окончательный счёт установил полузащитник Витинья на 90+1-й минуте — 3:0. Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 12 матчей. «Тулуза» находится на 10-й строчке, заработав 15 очков за аналогичное количество игр.