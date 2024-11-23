«Манчестер Юнайтед» зимой может усилить состав полузащитником из Серии А

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой 25-летнего полузащитника «Аталанты» Эдерсона Лоренсо. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» хотят усилить позицию, на которой выступает бразильский футболист. Английский клуб может приобрести Эдерсона грядущей зимой.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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