Фрэнк Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить клуб из Англии

46-летний специалист Фрэнк Лэмпард достиг полного соглашения о том, чтобы стать новым главным тренером «Ковентри Сити», выступающего в английском Чемпионшипе. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «Ковентри Сити» планирует официально объявить о назначении Лэмпарда после субботнего матча с «Шеффилд Юнайтед».

Последним местом работы английского специалиста был «Челси», где он исполнял обязанности временного главного тренера с апреля по июнь 2023 года. Также Лэмпард возглавлял «синих» с 2019 по 2021 год.

После 15 туров Чемпионшипа «Ковентри Сити» набрал 16 очков и на текущий момент располагается на 17-й строчке.

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