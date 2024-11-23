Пети — о Мбаппе: ему нужно показать, что он может быть сильным, как Месси и Роналду

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о профессиональной карьере нападающего «Реала» Килиана Мбаппе на фоне слухов о переходе игрока в другой клуб.

«Пока рано говорить о том, что Мбаппе было бы лучше перейти в «Ливерпуль». Он просто должен показать, что у него есть характер и ментальные силы, чтобы всё исправить.

Ему нужно показать, что он может быть таким же сильным, как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Найти стабильность, показать, что у него есть настоящий характер и индивидуальность на поле», – приводит слова Пети Goal.

Напомним, Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом в качестве свободного агента. За этот период он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Ранее ряд источников сообщал, что «Ливерпуль» заинтересовался нападающим, который оказался не удовлетворён переходом в испанский клуб из «ПСЖ».