Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Аугсбург» в матче Бундеслиги

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Завершился матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Аугсбург». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Шлагер. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 63-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Баварии» Гарри Кейн, реализовавший 11-метровый удар. На 90+3-й минуте Кейн оформил дубль, забив с пенальти. Через две минуты Кейн отметился своим третьим голом в матче.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 29 очков за 11 матчей. «Аугсбург» заработал 12 очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре мюнхенский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» (30 ноября). «Аугсбург» сыграет с «Бохумом» (30 ноября).

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