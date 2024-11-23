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Ули Хёнес: могу обещать чемпионский титул «Баварии» в этом сезоне Бундеслиги

Ули Хёнес: могу обещать чемпионский титул «Баварии» в этом сезоне Бундеслиги
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес заявил, что клуб станет чемпионом Бундеслиги в текущем сезоне.

«Что я могу обещать, так это чемпионский титул. Сейчас мы в прекрасном положении. Мы на вершине турнирной таблицы. И наши единственные реальные конкуренты, «Байер» и «Лейпциг», сильно отстают от нас.

Когда я ещё играл, мы были самыми счастливыми, завоевав титул. Но сегодня, когда перед началом сезона вы говорите, что хотите стать чемпионами Германии, отвечают: «Ого, как скучно», – говорится в заявлении Хёнеса в аккаунте Bayern & Germany социальной сети X.

Напомним, сейчас «Бавария» располагается на первом месте турнирной таблицы чемпионата Германии. В активе у клуба 20 очков в 11 матчах.

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