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Результаты матчей немецкой Бундеслиги 22 ноября

Результаты матчей немецкой Бундеслиги 22 ноября
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22 ноября в 11-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча Бундеслиги 22 ноября:

  • «Бавария» — «Аугсбург» — 3:0.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 мюнхенская «Бавария», набравшая 29 очков после 11 матчей. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», заработавший 21 очко в 10 встречах. Третье место с 20 очками занимает «Айнтрахт», проведший 10 матчей. В зоне вылета располагаются «Бохум» (2), «Хольштайн» (5) и «Санкт-Паули» (8).

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