Начо поддержал Роналду после поражения «Аль-Насра» в матче Про-Лиги с «Аль-Кадисией»

Центральный защитник «Аль-Кадисии» Начо Фернандес обратился к нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду после очного матча команд в 11-м туре саудовской Про-Лиги (1:2).

«Во время моей карьеры мы пережили лучшее в футболе вместе, и сейчас ты стоишь передо мной, что всегда мотивирует. Очень особенный день. Удачи во всём, Криштиану, ты пример для всего мира», — написал Начо в своём аккаунте в социальной сети, сопроводив сообщение совместной фотографией с Роналду с указанного матча.

Начо и Роналду вместе выступали в составе мадридского «Реала» с 2012 по 2018 год.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 22 очка за 11 матчей. «Аль-Кадисия» заработала 22 очка и располагается на пятой строчке.

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