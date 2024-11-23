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Начо поддержал Роналду после поражения «Аль-Насра» в матче Про-Лиги с «Аль-Кадисией»

Начо поддержал Роналду после поражения «Аль-Насра» в матче Про-Лиги с «Аль-Кадисией»
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Центральный защитник «Аль-Кадисии» Начо Фернандес обратился к нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду после очного матча команд в 11-м туре саудовской Про-Лиги (1:2).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 2
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
1:0 Роналду – 32'     1:1 Киньонес – 37'     1:2 Обамеянг – 50'    

«Во время моей карьеры мы пережили лучшее в футболе вместе, и сейчас ты стоишь передо мной, что всегда мотивирует. Очень особенный день. Удачи во всём, Криштиану, ты пример для всего мира», — написал Начо в своём аккаунте в социальной сети, сопроводив сообщение совместной фотографией с Роналду с указанного матча.

Начо и Роналду вместе выступали в составе мадридского «Реала» с 2012 по 2018 год.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 22 очка за 11 матчей. «Аль-Кадисия» заработала 22 очка и располагается на пятой строчке.

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