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Хетафе – Вальядолид, результат матча 22 ноября 2024, счет 2:0, 14-й тур чемпионата Испании

«Хетафе» победил «Вальядолид» в борьбе за выживание в Ла Лиге
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В ночь с 22 на 23 ноября мск на поле стадиона «Колисеум» в испанском Хетафе завершился матч 14-го тура Ла Лиги между местным «Хетафе» и «Вальядолидом». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 14-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
2 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Родригес – 70'     2:0 Ньом – 73'    

На 70-й минуте счёт открыл вышедший на замену нападающий «Хетафе» Альваро Родригес с передачи правого защитника Аллана Ньома. Три минуты спустя отличился уже сам Ньом, который установил окончательный результат матча.

Благодаря этой победе «Хетафе» набрал 13 очков в 14 матчах и поднялся на 15-е место, оторвавшись от зоны вылета в Сегунду на три очка при играх в запасе у большинства конкурентов. «Вальядолид» с девятью очками в 14 играх остался на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы с отставанием в три очка от зоны выживания.

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