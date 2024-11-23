22 ноября в чемпионате Франции (Лиге 1) сезона-2024/2025 стартовал 12-й тур, были сыграны два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Франции 22 ноября:

«Монако» — «Брест» — 3:2;

«ПСЖ» — «Тулуза» — 3:0.

В основном составе «Пари Сен-Жермен» сыграл российский голкипер Матвей Сафонов, который отразил два удара в створ своих ворот и завершил встречу «всухую». Атакующий полузащитник монегасков Александр Головин отметился забитым мячом, который стал для его команды вторым в матче.

«ПСЖ» с 32 очками в 12 матчах возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, «Монако» отстаёт на шесть очков и занимает второе место, опережая на шесть очков имеющий игру в запасе «Марсель».

Видео: В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10