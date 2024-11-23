Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Лиги 1 22 ноября, ПСЖ, Монако, гол Головина, сухой матч Сафонова

Результаты матчей чемпионата Франции 22 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

22 ноября в чемпионате Франции (Лиге 1) сезона-2024/2025 стартовал 12-й тур, были сыграны два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Франции 22 ноября:

  • «Монако» — «Брест» — 3:2;
  • «ПСЖ» — «Тулуза» — 3:0.
Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Брест
Брест
1:0 Аклиуш – 5'     2:0 Головин – 24'     2:1 Сима – 50'     3:1 Аклиуш – 90+1'     3:2 Ажорк – 90+6'    
Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Невеш – 35'     2:0 Бералдо – 84'     3:0 Витинья – 90+1'    

В основном составе «Пари Сен-Жермен» сыграл российский голкипер Матвей Сафонов, который отразил два удара в створ своих ворот и завершил встречу «всухую». Атакующий полузащитник монегасков Александр Головин отметился забитым мячом, который стал для его команды вторым в матче.

«ПСЖ» с 32 очками в 12 матчах возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, «Монако» отстаёт на шесть очков и занимает второе место, опережая на шесть очков имеющий игру в запасе «Марсель».

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Видео: В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10

Материалы по теме
«ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче Лиги 1, Сафонов сыграл «на ноль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android