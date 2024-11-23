Результаты матчей чемпионата Франции 22 ноября
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22 ноября в чемпионате Франции (Лиге 1) сезона-2024/2025 стартовал 12-й тур, были сыграны два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей чемпионата Франции 22 ноября:
- «Монако» — «Брест» — 3:2;
- «ПСЖ» — «Тулуза» — 3:0.
Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Брест
Брест
1:0 Аклиуш – 5' 2:0 Головин – 24' 2:1 Сима – 50' 3:1 Аклиуш – 90+1' 3:2 Ажорк – 90+6'
Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Невеш – 35' 2:0 Бералдо – 84' 3:0 Витинья – 90+1'
В основном составе «Пари Сен-Жермен» сыграл российский голкипер Матвей Сафонов, который отразил два удара в створ своих ворот и завершил встречу «всухую». Атакующий полузащитник монегасков Александр Головин отметился забитым мячом, который стал для его команды вторым в матче.
«ПСЖ» с 32 очками в 12 матчах возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, «Монако» отстаёт на шесть очков и занимает второе место, опережая на шесть очков имеющий игру в запасе «Марсель».
Видео: В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10
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