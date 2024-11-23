Матвей Сафонов не пропустил в трёх из пяти матчей за «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в домашнем матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Парижане одержали крупную победу со счётом 3:0 на стадионе «Парк де Пренс».

Эта игра стала для Сафонова пятой в составе «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах и третьей, которую вратарь сборной России завершил без пропущенных мячей. Ранее парижане с Матвеем в воротах победили дома в Лиге чемпионов «Жирону» (1:0), а в чемпионате Франции сыграли выездную ничью с «Реймсом» (1:1) и дважды выиграли на своём поле — у «Ренна» (3:1) и «Ланса» (1:0).

25-летний Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 20 млн.

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