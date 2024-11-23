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Матвей Сафонов провел третий сухой матч в составе ПСЖ

Матвей Сафонов не пропустил в трёх из пяти матчей за «ПСЖ»
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в домашнем матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Парижане одержали крупную победу со счётом 3:0 на стадионе «Парк де Пренс».

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Невеш – 35'     2:0 Бералдо – 84'     3:0 Витинья – 90+1'    

Эта игра стала для Сафонова пятой в составе «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах и третьей, которую вратарь сборной России завершил без пропущенных мячей. Ранее парижане с Матвеем в воротах победили дома в Лиге чемпионов «Жирону» (1:0), а в чемпионате Франции сыграли выездную ничью с «Реймсом» (1:1) и дважды выиграли на своём поле — у «Ренна» (3:1) и «Ланса» (1:0).

25-летний Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 20 млн.

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Видео: Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова

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