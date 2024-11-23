Вчера, 22 ноября, стартовали матчи 14-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 22 ноября:

«Хетафе» — «Вальядолид» — 2:0.

Сегодня, 23 ноября, пройдут пять матчей 14-го тура испанской Примеры.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 33 очка. На втором месте находится «Реал», набрав 27 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 26 очков. В топ-5 входят «Вильярреал» и «Осасуна», которые набрали 24 и 21 очко соответственно.