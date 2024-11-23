Карло Анчелотти назвал величайший клуб в мире

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о величайшем футбольном клубе в мире.

«Я работал во многих топ-клубах, но «Реал» – величайший в мире с точки зрения истории, организации и требований. Здесь вы понимаете, что самое главное – добиваться успеха на поле. Работа президента впечатляет, и клуб побеждает благодаря его усилиям», — приводит слова Анчелотти beIN Sports.

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».

Материалы по теме Стало известно, кого «Реал» может назначить временным тренером в случае отставки Анчелотти

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: