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Карло Анчелотти назвал величайший клуб в мире

Карло Анчелотти назвал величайший клуб в мире
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о величайшем футбольном клубе в мире.

«Я работал во многих топ-клубах, но «Реал» – величайший в мире с точки зрения истории, организации и требований. Здесь вы понимаете, что самое главное – добиваться успеха на поле. Работа президента впечатляет, и клуб побеждает благодаря его усилиям», — приводит слова Анчелотти beIN Sports.

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».

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