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«Я создал монстра». Йозеф Блаттер — о ФИФА

«Я создал монстра». Йозеф Блаттер — о ФИФА
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился мнением о работе всемирной футбольной организации.

«Я создал монстра. ФИФА была бедной, когда я начал там работать директором программ развития в 1975 году. Такие спонсоры, как Adidas, ничего не платили – они просто давали мячи и футболки. Первое денежное спонсорство было с Coca-Cola в 1976 году. Затем было общественное телевидение, которое внезапно разрешило рекламу. Футбол стал суперпродуктом для телевидения, супершоу, которое можно было продать за большие деньги», — приводит слова Блаттера Watson.

88-летний бывший президент ФИФА швейцарец Йозеф Блаттер возглавлял Международную федерацию футбола с июня 1998 года по октябрь 2015 года. В декабре 2015 года чиновник был отстранён комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности сроком на восемь лет в связи с коррупционными скандалами. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до шести лет. В марте 2021 года официальный сайт организации объявил о новой дисквалификации Блаттера на 6 лет 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики.

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