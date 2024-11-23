Матвей Сафонов пропустил два гола за пять матчей в составе «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл без пропущенных голов встречу 12-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Парижане крупно выиграли на своём домашнем стадионе «Парк де Пренс» со счётом 3:0.

Таким образом, на счету Сафонова осталось два пропущенных мяча в пяти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах. Ранее парижане с российским вратарём в составе победили дома в Лиге чемпионов «Жирону» (1:0), а в чемпионате Франции сыграли выездную ничью с «Реймсом» (1:1) и дважды выиграли на своём поле — у «Ренна» (3:1) и «Ланса» (1:0).

25-летний Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 20 млн.

Видео: Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова