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Матвей Сафонов пропустил два гола за пять матчей в составе «ПСЖ»

Матвей Сафонов пропустил два гола за пять матчей в составе «ПСЖ»
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл без пропущенных голов встречу 12-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Парижане крупно выиграли на своём домашнем стадионе «Парк де Пренс» со счётом 3:0.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Невеш – 35'     2:0 Бералдо – 84'     3:0 Витинья – 90+1'    

Таким образом, на счету Сафонова осталось два пропущенных мяча в пяти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах. Ранее парижане с российским вратарём в составе победили дома в Лиге чемпионов «Жирону» (1:0), а в чемпионате Франции сыграли выездную ничью с «Реймсом» (1:1) и дважды выиграли на своём поле — у «Ренна» (3:1) и «Ланса» (1:0).

25-летний Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 20 млн.

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Видео: Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова

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