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Флик рассказал, кто может заменить Ямаля в «Барселоне»

Флик рассказал, кто может заменить Ямаля в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, кто может заменить вингера Ламина Ямаля в предстоящем матче 14-го тура испанской Примеры с «Сельтой».

Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кто заменит Ламина в составе? Это могут быть Рафинья, Пау, Дани, Фермин… У нас много вариантов», — приводит слова Флика Barca Universal.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль провёл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и восемь результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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