Флик рассказал, кто может заменить Ямаля в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, кто может заменить вингера Ламина Ямаля в предстоящем матче 14-го тура испанской Примеры с «Сельтой».

«Кто заменит Ламина в составе? Это могут быть Рафинья, Пау, Дани, Фермин… У нас много вариантов», — приводит слова Флика Barca Universal.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль провёл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и восемь результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Материалы по теме Ямаль не сыграет в матче Ла Лиги с «Сельтой» из-за травмы

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере: