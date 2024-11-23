Медина рассказал, с кем из партнёров по «Спартаку» играет в видеоигры

Футболист московского «Спартака» Хесус Медина признался, с кем из своих одноклубников играет в видеоигры

«Бонгонда — отличный футболист, с которым мы тоже довольно близко общаемся. Вместе с ним, Барко и Дуарте часто играем в Call of Duty», — сказал Медина в интервью пресс-службе красно-белых.

Напомним, контракт Хесуса Медины со «Спартаком» действителен до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне в активе 27-летнего футболиста 15 матчей во всех турнирах, три гола и две результативные передачи. Портал Transferrmarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.

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