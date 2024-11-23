Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медина рассказал, с кем из партнёров по «Спартаку» играет в видеоигры

Медина рассказал, с кем из партнёров по «Спартаку» играет в видеоигры
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Хесус Медина признался, с кем из своих одноклубников играет в видеоигры

«Бонгонда — отличный футболист, с которым мы тоже довольно близко общаемся. Вместе с ним, Барко и Дуарте часто играем в Call of Duty», — сказал Медина в интервью пресс-службе красно-белых.

Напомним, контракт Хесуса Медины со «Спартаком» действителен до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне в активе 27-летнего футболиста 15 матчей во всех турнирах, три гола и две результативные передачи. Портал Transferrmarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.

Материалы по теме
Ещенко дал совет нынешнему составу «Спартака»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android