Аморим ответил, что нужно изменить в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос, что нужно изменить в английском клубе.

«Нам нужно совершенствоваться во многих областях. Знаю, что нам нужно изменить способ нашей игры. Нам также нужно изменить физический аспект команды.

Не могу сказать, сколько времени это займёт, но я знаю, что в «Манчестер Юнайтед» нужно побеждать. Нам требуется какое-то время, ведь АПЛ – сложная лига. Чтобы бороться за титул, нам многое нужно улучшить», — приводит слова Аморима Sky Sports.

В ноябре 2024 года стало известно, что Рубен Аморим станет главным тренером «Манчестер Юнайтед», контракт тренера действует до июня 2027 года с функций дополнительного продления на сезон. Английский клуб выплатил «Спортингу» € 11 млн за Аморима и тренерский штаб.

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