«Что-то на новом». Головин — после первого гола в сезоне Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на победу своей команды в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (3:2), опубликовав пост в социальных сетях. В этой игре российский футболист забил первый гол в нынешнем сезоне чемпионата Франции.

«Что-то на новом», — подписал публикацию Головин.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 12 матчей. «Брест» находится на 12-й строчке, заработав 13 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 29 очков.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: