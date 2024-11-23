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«Что-то на новом». Головин — после первого гола в сезоне Лиги 1

«Что-то на новом». Головин — после первого гола в сезоне Лиги 1
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Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на победу своей команды в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (3:2), опубликовав пост в социальных сетях. В этой игре российский футболист забил первый гол в нынешнем сезоне чемпионата Франции.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Брест
Брест
1:0 Аклиуш – 5'     2:0 Головин – 24'     2:1 Сима – 50'     3:1 Аклиуш – 90+1'     3:2 Ажорк – 90+6'    

«Что-то на новом», — подписал публикацию Головин.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 12 матчей. «Брест» находится на 12-й строчке, заработав 13 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 29 очков.

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