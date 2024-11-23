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Заур Тедеев прокомментировал крупное поражение «Акрона» от «Рубина»

Заур Тедеев прокомментировал крупное поражение «Акрона» от «Рубина»
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев дал комментарий по итогам выездного матча 16-го тура РПЛ с казанским «Рубином», в котором красно-чёрные уступили с крупным счётом 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Даку – 10'     2:0 Даку – 20'     3:0 Фамейе – 88'    

«Прежде всего, наверное, мы не заслужили, если брать в целом игру, столь крупного поражения. Но в то же время в Премьер-Лиге не может быть такого, что после таких индивидуальных ошибок, которые мы допустили, можно было бы рассчитывать на положительный исход.

Даже несмотря на то, что всё-таки футбол в нашем исполнении был не самым плохим, и если взять первые 10 минут матча, где мы были ориентированы на то, что надо максимально стараться прессинговать, у нас это неплохо получалось в отдельно взятых эпизодах. Но когда мы допускаем такого рода ошибки… Форвард, особенно не предпринимая больших усилий, легко расправился с парой центральных защитников, что и предопределило, по сути, такой исход», — приводит слова Тедеева пресс-служба «Акрона».

Тольяттинцы набрали 16 очков в 16 матчах и находятся в турнирной таблице РПЛ на девятом месте.

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