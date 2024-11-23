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Гвардиола назвал условие досрочного ухода из «Манчестер Сити»

Гвардиола назвал условие досрочного ухода из «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие своего досрочного ухода из английской команды.

«Я хотел бы провести здесь ещё два сезона. Но я знаю, что если результаты не будут хорошими, то двух лет не будет. То же самое касается игроков. Каким бы легендарным ты ни был, нужно постоянно выступать на своём уровне. Если нет, то владелец, председатель и фанаты скажут: «Что происходит? Нам нужны перемены». Все находятся под давлением, и я в первую очередь», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году. Под руководством Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов. После 11 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» заработал 23 очка и на текущий момент занимает второе место.

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