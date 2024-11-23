«Не знал, каким местом ударить». Рашид Рахимов высказался о голевом моменте Безрукова

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал нереализованный голевой момент полузащитника Руслана Безрукова в домашнем матче 16-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном» (3:0). В одном из эпизодов игры Безруков попытался пробить через себя после удобной высокой передачи с правого фланга, но не попал по мячу.

«Момент Безрукова? Он не знал, каким местом ударить. Если летит в голову, нужно бить головой. С другой стороны, он успел закрыть дальнюю штангу. Это большой объём работы, но не наградил себя завершающим ударом. По самой игре вопросов нет, дисциплина была хорошей. Три важных составляющих: тактическая дисциплина, хорошая организация и командный дух. Они дадут результат», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В первом тайме матча «Рубин» — «Акрон» дубль оформил нападающий казанцев Мирлинд Даку. На 88-й минуте вышедший на замену форвард Джоэль Фамейе довёл счёт до крупного, реализовав пенальти.

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