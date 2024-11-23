Месси: чувствую, что я принадлежу Барселоне

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился воспоминаниями о жизни в Барселоне.

«Там родились мои дети. Я прожил в Барселоне всю свою жизнь. Чувствую, что принадлежу ей. Мы вместе с семьёй думаем о том, чтобы однажды вернуться туда жить. Мои дети, жена и я очень скучаем по жизни в Барселоне», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, клубная карьера Месси началась в испанской команде: с «Барселоной» нападающий выиграл 10 титулов чемпионата Испании, восемь Суперкубков Испании, три кубка УЕФА и три чемпионата мира среди клубов. Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны», «Интер Майами» и сборной Аргентины.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: