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«Акрон» потерпел пятое крупное поражение в сезоне РПЛ, у остальных клубов — не более двух

«Акрон» потерпел пятое крупное поражение в сезоне РПЛ, у остальных клубов — не более двух
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В стартовом матче 16-го тура РПЛ тольяттинский «Акрон» уступил на выезде с крупным счётом 0:3 казанскому «Рубину».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Даку – 10'     2:0 Даку – 20'     3:0 Фамейе – 88'    

Это поражение стало уже пятым крупным для красно-чёрных в 16 сыгранных матчах чемпионата России текущего сезона. Ранее «Акрон» уступал с разницей в три и более гола «Зениту» на своём поле (0:5), ЦСКА и «Спартаку» на выезде (0:4), а также «Краснодару» на своём поле (2:5). Всего тольяттинцы потерпели в текущем розыгрыше РПЛ восемь поражений.

При этом ни один другой клуб РПЛ в текущем сезоне не проигрывал крупно более двух раз. По два поражения с разницей в три и более гола сразу у восьми команд — этот список составляют «Оренбург», «Ахмат», «Факел», «Химки», «Крылья Советов», «Пари НН», «Ростов» и «Рубин».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

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