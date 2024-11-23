Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заур Тедеев отреагировал на вопрос о крупных поражениях «Акрона» в РПЛ

Заур Тедеев отреагировал на вопрос о крупных поражениях «Акрона» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на вопрос о большом количестве крупных поражений команды в РПЛ по итогам выездного матча 16-го тура с казанским «Рубином», который тольяттинцы проиграли с крупным счётом 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Даку – 10'     2:0 Даку – 20'     3:0 Фамейе – 88'    

«Понимаете — что такое крупные поражения? Если это крупное поражение такое, как в игре со «Спартаком», где было очевидно, что команда «Спартак» была во многом нас сильней — да, надо сказать и надо признать, что был просто плохой матч. То, что в Премьер-Лиге залетает столько мячей, для дебютанта, который старается всё-таки играть в футбол — это, наверное, в большей степени беда, а не вина», — приводит слова Тедеева пресс-служба «Акрона».

Поражение от казанского «Рубина» стало пятым крупным для «Акрона» в текущем розыгрыше РПЛ, что является худшим показателем среди всех клубов лиги.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Драка в дерби. «Краснодар» — чемпион. ПЛН #85

Материалы по теме
«Акрон» потерпел пятое крупное поражение в сезоне РПЛ, у остальных клубов — не более двух
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android