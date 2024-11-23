Заур Тедеев отреагировал на вопрос о крупных поражениях «Акрона» в РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на вопрос о большом количестве крупных поражений команды в РПЛ по итогам выездного матча 16-го тура с казанским «Рубином», который тольяттинцы проиграли с крупным счётом 0:3.

«Понимаете — что такое крупные поражения? Если это крупное поражение такое, как в игре со «Спартаком», где было очевидно, что команда «Спартак» была во многом нас сильней — да, надо сказать и надо признать, что был просто плохой матч. То, что в Премьер-Лиге залетает столько мячей, для дебютанта, который старается всё-таки играть в футбол — это, наверное, в большей степени беда, а не вина», — приводит слова Тедеева пресс-служба «Акрона».

Поражение от казанского «Рубина» стало пятым крупным для «Акрона» в текущем розыгрыше РПЛ, что является худшим показателем среди всех клубов лиги.

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