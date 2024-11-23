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Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, забив первые 50 голов быстрее Холанда

Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, забив первые 50 голов быстрее Холанда
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Завершился матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Аугсбург». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Шлагер. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Германия — Бундеслига . 11-й тур
22 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Кейн – 63'     2:0 Кейн – 90+3'     3:0 Кейн – 90+5'    
Удаления: нет / Шлоттербек – 90+2'

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн записал на свой счёт хет-трик. Теперь на счету игрока 50 голов в Бундеслиге, на это ему понадобилось 43 матча. Таким образом, Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, забив 50 голов быстрее норвежца Эрлинга Холанда. Футболист в составе дортмундской «Боруссии» достиг этой отметки за 50 матчей.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 29 очков за 11 матчей. В следующем туре мюнхенский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» (30 ноября).

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