Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, забив первые 50 голов быстрее Холанда

Завершился матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Аугсбург». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Шлагер. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн записал на свой счёт хет-трик. Теперь на счету игрока 50 голов в Бундеслиге, на это ему понадобилось 43 матча. Таким образом, Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, забив 50 голов быстрее норвежца Эрлинга Холанда. Футболист в составе дортмундской «Боруссии» достиг этой отметки за 50 матчей.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 29 очков за 11 матчей. В следующем туре мюнхенский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» (30 ноября).

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