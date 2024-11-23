Вадим Евсеев рассказал о своём состоянии после нападения

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о своем состоянии после нападения.

«Чувствую себя хорошо. Планирую на следующей неделе пройти обследование в Москве», — приводит слова Евсеева ТАСС.

18 ноября на Евсеева совершили вооружённое нападение в Астрахани с применением холодного оружия. Помимо Евсеева, пострадали его ассистент Александр Шмарко, который получил ножевое ранение, и заместитель генерального директора клуба.

Нападавшие были задержаны сотрудниками клуба. Их передали полицейским.

Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре 2024 года. До этого он возглавлял такие клубы, как «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфа», «СКА-Хабаровск».

Самые титулованные футбольные клубы России: