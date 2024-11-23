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Зеленский подписал указ о лишении госнаград тренера «Зенита» Тимощука

Зеленский подписал указ о лишении госнаград тренера «Зенита» Тимощука
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 34 человек.

В список вошёл бывший футболист украинской национальной команды Анатолий Тимощук, ныне являющийся тренером санкт-петербургского «Зенита».

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) занял сторону тренера «Зенита» Анатолия Тимощука по апелляции на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) в деле по лишению его тренерской лицензии и всех завоёванных трофеев.

Напомним, 11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил украинского специалиста тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Поводом послужила напряжённая обстановка между Россией и Украиной, а также решение специалиста продолжить работу в санкт-петербургском клубе.

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