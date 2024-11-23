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Голкипер «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Интер» — источник

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин находится в шорт-листе «Интера», сообщает El Nacional.

По данным источника, клуб ищет потенциальную замену для Яна Зоммера, которому в декабре исполнится 36 лет. Лунин в списке кандидатов, но не является приоритетным вариантом.

Для «Интера» основным кандидатом является Алекс Ремиро, выступающий за «Реал Сосьедад». Его подписание поддерживает главный тренер Симоне Индзаги, отмечающий игру ногами и реакцию вратаря.

Также в списке вероятных приобретений есть и другие вратари – Грегор Кобель из «Боруссии» Дортмунд и Диогу Кошта, выступающий за «Порту».

Напомним, недавно Андрей Лунин подписал новый контракт с «Реалом». В этом сезоне Лунин провёл пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл «на ноль».

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