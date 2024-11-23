«Доннарумма меняется, либо Сафонов станет номером один». Чемпион мира — о вратарях «ПСЖ»

Французский вратарь, чемпион мира 1998 года в составе национальной сборной Лионель Шарбонье высказался о ситуации с голкиперами в «Пари-Сен Жермен» после удачного матча «на ноль» в исполнении Матвея Сафонова, который он провёл вчера, 22 ноября, с «Тулузой».

«Я определённо снимаю неприкосновенность с Доннаруммы. В Италии ему повезло, что у него нет великого вратаря, который мог бы составить ему конкуренцию. В «ПСЖ» он либо меняется, становится лучше и делает свои сейвы решающими, либо Сафонов побеждает и становится номером один», — приводит слова Шарбонье After Foot RMC.

Напомним, «ПСЖ» разгромил своего соперника со счётом 3:0. Матвей Сафонов пропустил два гола за пять матчей в составе «ПСЖ».

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