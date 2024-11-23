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«Доннарумма меняется, либо Сафонов станет номером один». Чемпион мира — о вратарях «ПСЖ»

«Доннарумма меняется, либо Сафонов станет номером один». Чемпион мира — о вратарях «ПСЖ»
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Французский вратарь, чемпион мира 1998 года в составе национальной сборной Лионель Шарбонье высказался о ситуации с голкиперами в «Пари-Сен Жермен» после удачного матча «на ноль» в исполнении Матвея Сафонова, который он провёл вчера, 22 ноября, с «Тулузой».

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Невеш – 35'     2:0 Бералдо – 84'     3:0 Витинья – 90+1'    

«Я определённо снимаю неприкосновенность с Доннаруммы. В Италии ему повезло, что у него нет великого вратаря, который мог бы составить ему конкуренцию. В «ПСЖ» он либо меняется, становится лучше и делает свои сейвы решающими, либо Сафонов побеждает и становится номером один», — приводит слова Шарбонье After Foot RMC.

Напомним, «ПСЖ» разгромил своего соперника со счётом 3:0. Матвей Сафонов пропустил два гола за пять матчей в составе «ПСЖ».

Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова

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