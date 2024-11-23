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Фабрицио Романо рассказал подробности назначения Маскерано тренером «Интер Майами»

Фабрицио Романо рассказал подробности назначения Маскерано тренером «Интер Майами»
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Хавьер Маскерано, возглавляющий молодёжную сборную Аргентины, как сообщалось ранее, будет назначен на должность нового главного тренера «Интер Майами» и сменит на этом посту Херардо Мартино, подтверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, официальное объявление о соглашении между сторонами будет сделано в ближайшие дни. Все документы готовы. Стороны подпишут трёхлетний контракт. Диего Плаценте станет сменщиком Маскерано на посту главного тренера молодёжки.

Напомним, 40-летний специалист является бывшим игроком «Барселоны». На текущий момент в составе «Интер Майами» выступают такие экс-футболисты сине-гранатовых, как Лионель Месси, Серхио Бускетс, Луис Суарес, Жорди Альба.

«Интер Майами» недавно сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф МЛС, уступив «Атланте Юнайтед».

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