Йозеф Блаттер: футбол идёт не туда. Теперь решает не судья, а телевизор

88-летний экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал новые тенденции и примененине новых технологий в футболе.

«Сейчас футбол идёт не туда. Почти во всех отношениях. Билеты дорожают. Всё больше давления на игроков, всё больше вражды на поле вместо культурного единения. Также я против новых технологий в определении офсайдов, голов и фолов. Теперь решает не судья, а телевизор. Уважение к судьям было одной из главных черт характера футбола во все времена», — приводит слова Блаттера Watson.

Швейцарец Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА в период с июня 1998 года по октябрь 2015 года. В декабре 2015 года чиновник был отстранён от футбольной деятельности комитетом ФИФА по этике сроком на восемь лет в связи с коррупционными скандалами.

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