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Главный тренер сборной Бельгии Тедеско отреагировал на попадание в «стыках» на Украину

Главный тренер сборной Бельгии Тедеско отреагировал на попадание в «стыках» на Украину
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Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о матчах с Украиной в плей-офф Лиги наций после вчерашней жеребьёвки.

«Я уверен, что в марте, когда состоятся матчи с Украиной, я буду тренером сборной Бельгии. Я всегда говорил, что мы собираемся использовать Лигу наций для экспериментов. И при этом в некоторых матчах мы показали, что готовы конкурировать с топ-сборными Европы.

Мы знаем игроков сборной Украины, знаем, как против них играть. Более того, я теперь знаю и свою сильнейшую команду — я гораздо мудрее, чем до старта Лиги наций. У нас были определённые неудачи, но сейчас главное – продержаться, чтобы мы могли поработать с 11 сильнейшими игроками в марте. Чтобы остаться в дивизионе А Лиги наций и обрести уверенность в квалификации к чемпионату мира. Потому что это будет нашей большой целью — присутствовать на чемпионате мира 2026 года», — приводит слова Тедеско Het Laatste Nieuws.

Матчи запланированы на 20 и 23 марта 2025 года.

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