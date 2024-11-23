Ванда Нара хочет отсудить у Икарди огромную сумму денег, считая, что он обязан ей карьерой

Нападающий «Галатасарая» и сборной Аргентины Мауро Икарди расстаётся с Вандой Нарой.

На фоне этого Ванда хочет отсудить у Мауро € 38,5 млн. Девушка считает, что благодаря ей футболисту удалось построить успешную карьеру, за которую он заработал десятки миллионов, и потому требует «справедливую часть», сообщает Nogo Mania.

Также Ванда требует выплаты алиментов – пара воспитывала двух дочерей. Ванда Нара уже встречается с аргентинским рэпером L-Gante, ещё не до конца оформив развод.

Напомним, ранее Нара длительное время была агентом Икарди и представляла его интересы. Различные СМИ сообщали, что у руководства «Интера», за который когда-то выступал Мауро, были разногласия со стороной игрока, в частности из-за поведения и характера Ванды.

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