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Стало известно, куда бывший тренер «МЮ» советует перейти Роналду для попадания в Голливуд

Стало известно, куда бывший тренер «МЮ» советует перейти Роналду для попадания в Голливуд
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Нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду советуют рассмотреть возможность перехода в валлийский «Рексем». Об этом заявил экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстен, хорошо знакомый с португальцем.

«Криштиану Роналду в «Рексеме»? В футболе может произойти всё что угодно. Главное, о чём он будет думать, – сможет ли он быть успешным в этой среде и сможет ли он добиться успеха там. Это интригующая идея, а с его профилем в социальных сетях это может помочь ему попасть в Голливуд благодаря связям с Райаном Рейнольдсом.

Кто знает, может быть, он станет следующим Джеймсом Бондом. Если он хочет пойти в киноиндустрию, то с этой точки зрения я говорю варианту с «Рексемом»: «Да, давай, Криштиану, сделай это», — приводит слова Мёленстена Tribal Football.

«Рексем» сейчас занимает третье место в «Sky Bet League One» и имеет хорошие шансы на повышение в классе. Нынешний контракт Роналду с «Аль-Насром» истекает следующим летом.

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