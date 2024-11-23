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«Реал» нашёл замену Модричу в лице одного из сильнейших полузащитников мира — источник

«Реал» нашёл замену Модричу в лице одного из сильнейших полузащитников мира — источник
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Легендарный полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб следующим летом. У хорвата истекает контракт, который по различным оценкам стороны вряд ли продлят. Мадридцы летом выйдут на трансферный рынок, чтобы найти ему замену, сообщает El Gol Digital.

По сведениям источника — самый вероятный кандидат – это звезда миланского «Интера» Николо Барелла. «Интер» хочет получить за Бареллу € 80 млн, однако президент клуба Флорентино Перес убеждён, что миланцев получится убедить согласиться на трансфер и за € 60 млн.

В этом сезоне Барелла провёл за «Интер» 13 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста. 27-летнего полузащитника портал Transfermark оценивает в € 80 млн.

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