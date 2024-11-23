Расписание матчей РПЛ 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

23 ноября, суббота:

12:00 мск. «Оренбург» — «Зенит»;

14:15 мск. ЦСКА — «Ростов»;

16:30 мск. «Химки» — «Краснодар»;

18:00 мск. «Спартак» — «Локомотив».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 37 очков после 15 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).

Самые титулованные футбольные клубы России: