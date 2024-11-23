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«Оренбург» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Оренбург» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 15 матчей. «Зенит» заработал 36 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 37 очков за 15 игр.

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