«Оренбург» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 15 матчей. «Зенит» заработал 36 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 37 очков за 15 игр.

Самые титулованные футбольные клубы России: