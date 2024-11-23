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«Манчестер Сити» проявляет интерес к вингеру «Спортинга»

«Манчестер Сити» проявляет интерес к вингеру «Спортинга»
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«Манчестер Сити» заинтересован в 24-летнем крайнем нападающем «Спортинга» Максимилиано Араухо. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, английский клуб следит за уругвайским футболистом, поскольку им нравится, что, помимо атаки, Араухо способен сыграть на позиции крайнего защитника, которую «Манчестер Сити» намерен усилить.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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