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Расписание матчей Первой лиги 23 ноября

Расписание матчей Первой лиги 23 ноября
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Сегодня, 23 ноября, в 20-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Первая лига. Расписание на 23 ноября:

10:00 мск. «Енисей» — «Шинник»;
15:00 мск. «Алания» — «Урал»;
16:00 мск. «Арсенал» — «Тюмень»;
19:00 мск. «Балтика» — «Родина».

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 калининградская «Балтика», набравшая 39 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 37 очков. Третье место с 33 очками занимает екатеринбургский «Урал». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (9), «Алания» (18) и «Сокол» (19).

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