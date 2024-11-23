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Расписание матчей 12-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Расписание матчей 12-го тура АПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 23 ноября, стартует 12-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

23 ноября, суббота:

15:30 мск. «Лестер Сити» — «Челси»;
18:00 мск. «Арсенал» — «Ноттингем Форест»;
18:00 мск. «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»;
18:00 мск. «Борнмут» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
18:00 мск. «Эвертон» — «Брентфорд»;
18:00 мск. «Фулхэм» — «Вулверхэмптон»;
20:30 мск. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».

24 ноября, воскресенье:

17:00 мск. «Саутгемптон» — «Ливерпуль»;
19:30 мск. «Ипсвич Таун» — «Манчестер Юнайтед».

25 ноября, понедельник:

23:00 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед».

На данный момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль». Подопечные Арне Слота набрали 28 очков. На втором месте находится «Манчестер Сити» с 23 очками. Третью строчку занимает «Челси», имеющий в своём активе 19 очков.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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