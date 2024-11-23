«Химки» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Химки» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. «Краснодар» заработал 37 очков и располагается на первой строчке.

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