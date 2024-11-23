«Химки» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. «Краснодар»заработал 37 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре «Химки» проиграли «Ростову» со счётом 1:3. «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

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