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Тедеев: Дзюба не играющий тренер в «Акроне», он лидер на поле и в раздевалке

Тедеев: Дзюба не играющий тренер в «Акроне», он лидер на поле и в раздевалке
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос о роли 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы в команде.

«Исполняет ли Дзюба роль играющего тренера в «Акроне»? Нет, конечно, а зачем ему это делать? Он выполняет роль футболиста, у которого большой опыт и качество лидера, он обязан это делать и в раздевалке, и на поле, потому что он такой футболист, за счёт этого он всего и добивался. Но как играющий тренер — нет необходимости, потому что есть мы и есть он как футболист, и мы друг друга хорошо понимаем», — приводит слова Тедеева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности 36-летний нападающий провёл на поле 554 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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