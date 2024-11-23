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Гурцкая: нельзя сказать, что с Пьяничем ЦСКА стал сильнее

Гурцкая: нельзя сказать, что с Пьяничем ЦСКА стал сильнее
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Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением об игре 34-летнего полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича, присоединившегося к красно-синим в минувшем сентябре.

«Не верю в чудеса. Чтобы человек в 35 играл, как Финист Ясный Сокол. Возможно, дома сможет, но он легионер, от которого многого ждут. У ЦСКА есть Обляков и Файзуллаев, они играют хорошо. Не знаю, что должно произойти с Пьяничем, чтобы сказали – вау, топовая покупка. Картину он не портит, но сказать, что армейцы с ним стали сильнее, не могу», – сказал Гурцкая «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Пьянич принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности боснийский полузащитник провёл на поле 332 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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