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Тренер «Монако» прокомментировал первый забитый мяч Головина в нынешнем сезоне Лиги 1

Тренер «Монако» прокомментировал первый забитый мяч Головина в нынешнем сезоне Лиги 1
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о первом забитом мяче российского полузащитника клуба Александра Головина в нынешнем сезоне. Вчера, 22 ноября, футболист стал автором одного из голов в матче 12-го тура Лиги 1 с «Брестом» (3:2).

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Брест
Брест
1:0 Аклиуш – 5'     2:0 Головин – 24'     2:1 Сима – 50'     3:1 Аклиуш – 90+1'     3:2 Ажорк – 90+6'    

«Всегда нужно быть готовым к тому, чтобы отвоевать мяч и оказать давление на соперника, потому что он может допустить ошибку. Именно это и сделал Голо (Головин) своим забитым мячом. Я очень рад, что ему удалось отличиться впервые в этом сезоне», — приводит слова Хюттера пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 12 матчей. «Брест» находится на 12-й строчке, заработав 13 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 29 очков.

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