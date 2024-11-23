Тренер «Монако» прокомментировал первый забитый мяч Головина в нынешнем сезоне Лиги 1

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о первом забитом мяче российского полузащитника клуба Александра Головина в нынешнем сезоне. Вчера, 22 ноября, футболист стал автором одного из голов в матче 12-го тура Лиги 1 с «Брестом» (3:2).

«Всегда нужно быть готовым к тому, чтобы отвоевать мяч и оказать давление на соперника, потому что он может допустить ошибку. Именно это и сделал Голо (Головин) своим забитым мячом. Я очень рад, что ему удалось отличиться впервые в этом сезоне», — приводит слова Хюттера пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 12 матчей. «Брест» находится на 12-й строчке, заработав 13 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 29 очков.