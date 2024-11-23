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«Спартак» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После первого круга РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков по итогам 15 встреч. «Локомотив» занимает третье место, в активе у железнодорожников 34 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на одно очко.

Отметим, что в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» победу одержали железнодорожники (3:1).

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